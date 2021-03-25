Ибра отпраздновал свое возвращение в сборную Швеции красивым достижением. Голеадор вышел в старте, что способствовало новому рекорду "сине-желтых".

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Как сообщает Gracenote в своем Twitter, Златан стал самым возрастным игроком, который когда-либо надевал экипировку сборной Швеции. Ибрагимович появился на футбольном поле в возрасте 39 лет и 173 дней.

Интересно, что форвард скандинавов обошел достижение вратаря Томаса Равелли, который еще в далеком 1997-м сыграл за Швецию в возрасте 38 лет и 59 дней.

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