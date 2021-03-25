ЧМ-2022, 1-й тур квалификации

Группа B

Испания – Греция – 1:1

Голы: Мората, 33 – Бакасетас, 56 (пен)

Швеция – Грузия – 1:0

Гол: Клаесон, 35

Группа C

Италия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Берарди, 14 Иммобиле, 39

Группа F

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Голы: Николаеску, 9 – Ольсен, 83

Греция посетила грозную Испанию сразу же в первом туре отбора на ЧМ-2022. Подопечные Луиса Энрике были "гостеприимными", уверенно превосходя в дебюте встречи. В конце концов, это переросло в гол Мораты – форвард реализовал выход один на один после паса из глубины. Во втором тайме Бакасетас ответил подопечным Энрике, уверенно забив с пенальти. "Фурия Роха" побежала отыгрываться, но балканцы всеми силами оборонялись и выстояли. Сенсационные 1:1 – Испания и Греция делят 2 и 3 ступени группы В.

Заметим, день был особенным для Серхио Рамоса, ведь он провел 179-й поединок за национальную команду и вышел на второе место по количеству матчей за сборную. Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 встречи).

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В другом матче Швеция принимала Грузию. Поединок с первых минут начал Златан Ибрагимович, оформив возвращение в сборную сразу с рекордом и ассистом. На 35 минуте он отдал на Клаесона, который и вывел скандинавов вперед. Сборная Грузии пыталась отыграться, но попытки были тщетными. Швеция возглавила группу В, а грузины заняли последнее место.

Италия дома встречалась с Северной Ирландией. "Скуадра адзурра" не встретила серьезного сопротивления от соперника из Британии, отгрузив уже в первом тайме два мяча (отличились Берарди и Иммобиле). После перерыва подопечные Манчини играли в свое удовольствие. По итогам первого тура сборная Италии расположилась на второй строчке группы С, Северная Ирландия – последняя.

Молдова приготовила холодный душ для команды из Фарерских остров. Уже на 9 минуте результативным ударом в воротах "красно-сине-белых" отличился Николаеску, после чего игра заметно успокоилась. Фареры точно не были удовлетворены таким сценарием, а поэтому в конце встречи сравняли счет. В итоге – 1:1. Команды поделили 4 и 5 ступени группы F.

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