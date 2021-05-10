Главный тренер Милана Стефано Пиоли высказался о повреждении Златана Ибрагимовича, которое он получил в поединке 35-го тура Серии А.

"Златан не был полностью готов, в пятницу он провел с нами только половину тренировки. Но он хотел сыграть в любом случае. У него болит колено, но не думаю, что травма серьезная. Будем следить за его состоянием", – приводит слова Пиоли Football-Italia.

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Отметим, что Ибрагимович не смог доиграть поединок с Ювентусом и был заменен на 66 минуте – на поле вышел Ребич, который через 12 минут отличился шедевральным голом, а Милан разгромил "бьянконери" со счетом 3:0.

К слову, Ибрагимович сыграл в 27 поединках в составе Милана в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 3 ассиста.

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