Ювентус принимал Милан в рамках 35-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Поединок обещал быть принципиальным, ведь соперники соревновались за место в Лиге чемпионов, но на такое развитие событий никто не рассчитывал.

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Милан тремя голами без ответа не оставил шансов подопечным Пирло. Стоит отметить мяч Ребича, хорватский форвард мощным ударом издалека попал точно в девятку ворот хозяев.

Победа позволила подняться Милану на третью строчку, а Ювентус, отставая на три очка, остался на 5-м месте.

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