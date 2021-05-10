Ювентус – Милан – 0:3 – видео голов и обзор матча
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Ювентус принимал Милан в рамках 35-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Браим Диас 45+1’
Анте Ребич 78’
Фикайо Томори 82’
45+1’ Браим Диас
78’ Анте Ребич
82’ Фикайо Томори
Поединок обещал быть принципиальным, ведь соперники соревновались за место в Лиге чемпионов, но на такое развитие событий никто не рассчитывал.
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Милан тремя голами без ответа не оставил шансов подопечным Пирло. Стоит отметить мяч Ребича, хорватский форвард мощным ударом издалека попал точно в девятку ворот хозяев.
Победа позволила подняться Милану на третью строчку, а Ювентус, отставая на три очка, остался на 5-м месте.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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