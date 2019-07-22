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Ибрагимович сломал скулу сопернику в дерби Лос-Анджелеса – жуткие фото

22 июля 23:09 144 Читати українською
Ибрагимович сломал скулу сопернику в дерби Лос-Анджелеса – жуткие фото
Златан Ибрагимович / Фото MLS

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вляпался в очередной скандал.

В рамках 21-го тура МЛС Лос-Анджелес Гэлакси дома победил принципиального соперника ФК Лос-Анджелес (3:2).

Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Вела, над которым насмехался швед, ответил дублем

Скандальный форвард хозяев Златан Ибрагимович забил три гола, но это не единственное чем отличился швед. Во время поединка нападающий Гэлакси в верховой борьбе с Мохаммедом Эль-Муниром сильно отмахнулся локтем и попал в лицо сопернику.

Позже врачи диагноствалы в Мохамеда перелом скулы. По информации местных СМИ Златан может получить длительную дисквалфикацию за этот удар.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

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Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Мохамед Ель-Мунір Мохамед Ель-Мунір Видеоновости Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Лос-Анджелес
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