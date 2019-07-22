Ибрагимович сломал скулу сопернику в дерби Лос-Анджелеса – жуткие фото

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вляпался в очередной скандал.

В рамках 21-го тура МЛС Лос-Анджелес Гэлакси дома победил принципиального соперника ФК Лос-Анджелес (3:2).

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Скандальный форвард хозяев Златан Ибрагимович забил три гола, но это не единственное чем отличился швед. Во время поединка нападающий Гэлакси в верховой борьбе с Мохаммедом Эль-Муниром сильно отмахнулся локтем и попал в лицо сопернику.

Позже врачи диагноствалы в Мохамеда перелом скулы. По информации местных СМИ Златан может получить длительную дисквалфикацию за этот удар.

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