Ибрагимович сказал нам, что переходит в Милан, а перешел в Интер, – Бальцаретти вспомнил трансфер шведа в 2006 году

Бывший защитник Ювентуса Федерико Бальцаретти вспомнил, как нападающий Златан Ибрагимович перешел в миланский Интер в 2006 году.

"За обедом он сказал нам, что сразу после ланча отправляется в Милан, чтобы подписать контракт с Миланом.

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Златан обещал вернуться вечером и попрощаться с командой. В тот вечер мы спросили его, как состоялся его переход. Он ответил: "Все хорошо, я подписал контракт с Интером". Это стало наглядным примером, каким был Ибра", – сказал Бальцаретти в эфире DAZN Italia.

Ибрагимович выступал в составе Интера с 2006 по 2009 годы, трижды выиграв Серию А.

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