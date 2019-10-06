Ібрагімовіч сказав нам, що переходить у Мілан, а перейшов в Інтер, – Бальцаретті пригадав трансфер шведа у 2006 році

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Львів у меншості відібрав очки у ЗоріУкраїна — 5 жовт 606
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Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери – дебютний гол Азара, шедевр Модріча, геніальний БенземаІспанія — 5 жовт 3547
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Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко знову виходить у старті "молотобійців" – онлайн-трансляція матчуАнглія — 5 жовт 3147
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