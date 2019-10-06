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Ібрагімовіч сказав нам, що переходить у Мілан, а перейшов в Інтер, – Бальцаретті пригадав трансфер шведа у 2006 році

07:30 257 Читать на русском
Ібрагімовіч сказав нам, що переходить у Мілан, а перейшов в Інтер, – Бальцаретті пригадав трансфер шведа у 2006 році
Златан Ібрагімовіч / ФК Інтер

Колишній захисник Ювентуса Федеріко Бальцаретті пригадав, як нападник Златан Ібрагімовіч перейшов у міланський Інтер у 2006 році.

"За обідом він сказав нам, що відразу після ланчу відправляється в Мілан, щоб підписати контракт з Міланом.

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Златан обіцяв повернутися ввечері і попрощатися з командою. Того вечора ми запитали його, як відбувся його перехід. Він відповів: "Все добре, я підписав контракт з Інтером". Це стало наочним прикладом, яким був Ібра", – сказав Бальцаретті в ефірі DAZN Italia.

Ібрагімовіч виступав у складі Інтера з 2006 по 2009 роки, тричі вигравши Серію А.

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Італія Мілан Мілан Федеріко Бальцаретті Федеріко Бальцаретті Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Інтер Інтер Ювентус Ювентус
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