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Ибрагимович рассказал, чем закончится сериал "Игра престолов" – осторожно, спойлер

07:30 51 Читати українською
Ибрагимович рассказал, чем закончится сериал "Игра престолов" – осторожно, спойлер
Златан Ибрагимович / Фото из соцсетей

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович не изменяет стилю своих высказываний.

На презентации новой формы Лос-Анджелес Гэлакси одни из журналистов спросил у шведского нападающего, чем закончится известный телесериал "Игра престолов". Ответ Златана никого не удивил.

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"Я буду на троне", – заявил Ибрагимович.

В прошлом сезоне МЛС 37-летний Ибра провел 27-матчей, в которых отметился 22-ю голами и 6-ю ассистами.

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Теги
Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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