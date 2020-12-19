"Мне 39, и после всего, что я сделал, мне не обязательно работать. Но я по-прежнему горю страстью к тому, чем занимаюсь. Мне всегда мало, я всегда хочу больше. Мало кто в моем возрасте играл или играет так, как я. После 30 карьера идет на спад, люди заканчивают. Я после 30 стал только прогрессировать.

Аталанта Малиновского признана лучшей командой года по версии GdS – Ибрагимович также не с пустыми руками

Слышу, как американские спортсмены рассказывают, что тратят более миллиона долларов, чтобы поддерживать тело в форме. Мне 39. Я в форме. Я играю на высшем уровне. Я не потратил на свою форму ни копейки. Секрет не в том, сколько ты заплатил. Секрет у тебя в голове – как сильно ты этого хочешь, нежели сколько ты готов жертвовать. Вот секрет. Дело в психологии, а психология ничего не стоит.

Хотел бы я иметь мозг Златана в 25-летнем теле! Я скорее устаю, чем в молодости. Много сплю, потому что дольше нужно восстанавливаться. Скажем, раньше после матча мне нужен был день, чтобы восстановить силы, чувствовать себя хорошо. Теперь мне нужно два-три дня. Это нормально для моего возраста.

Пока могу давать результат, буду играть на высоком уровне. Как только пойму, что уже не тяну, сразу уйду. Мне нужно чувствовать себя живым. Нужно чувствовать, что я даю что-то людям. Мне не надо никаких поблажек только потому, что мне 39. Не надо, чтобы мне говорили "эй, ты легче там" и так далее. Нет, я хочу, чтобы вы считали меня футболистом мирового класса и сравнивали с лучшими, потому что тогда я сам мотивирую себя еще больше", – цитирует Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?