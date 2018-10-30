ЛА Гэлакси Ибрагимовича бездарно проиграл Динамо Хьюстон и не попал в плей-офф МЛС

Златан Ибрагимович и его ЛА Гэлакси смотреть главную часть сезона-2018 по телевизору из-за поражения от Динамо Хьюстон на последних минутах встречи.

В матче заключительного 34 тура МЛС ЛА Гэлакси, за который выступают Златан Ибрагимович и Эшли Коул, дома принимал хьюстонское Динамо. Команде Зигфрида Шмида достаточно было сыграть вничью для попадания в плей-офф.

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Уже на 30-й минуте Ола Камара оформил дубль и счет был 2:0 в пользу команды из Калифорнии.

Но второй тайм стал сплошным ужасом для Ибры и партнеров. В течение 20 минут динамовцы забили 3 мяча, а ЛА даже за 9 компенсированных минут не смог хотя бы отыграться. В итоге, "бело-голубо-золотые" остались за бортом плей-офф второй раз подряд.

США. МЛС, 34-й тур

ЛА Гэлакси – Динамо Хьюстон – 2:3

Голы: Камара, 27, 30 – Киото, 57, Манотас, 73 (пен.), 79

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