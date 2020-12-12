Ибрагимович признался, чего сейчас не хватает Милану
Нападающий Милана Златан Ибрагимович умеет мотивировать своих партнеров на завоевание трофеев.
"Я буду продолжать, пока не смогу делать то, что делаю. Мне просто нужно поддерживать себя физически, а остальное решится само собой.
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Милан находится в невероятной форме – у нас все прекрасно, все хорошо. Но пока мы ничего не выиграли. Нужно иметь это в виду", – цитирует Ибрагимовича BBC.
После 10-ти туров Милан возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 26-ю очками. В нынешнем сезоне Серии А 39-летний Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.
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