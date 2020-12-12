"Я буду продолжать, пока не смогу делать то, что делаю. Мне просто нужно поддерживать себя физически, а остальное решится само собой.

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Милан находится в невероятной форме – у нас все прекрасно, все хорошо. Но пока мы ничего не выиграли. Нужно иметь это в виду", – цитирует Ибрагимовича BBC.

После 10-ти туров Милан возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 26-ю очками. В нынешнем сезоне Серии А 39-летний Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.

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