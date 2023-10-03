Ибрагимович припомнил первую встречу с Гвардиолой: "Он сказал мне не приезжать на Ferrari Знаете, что я сделал?"
15:48 - Читати українською
Экс-нападающий Милана, Барселоны и ПСЖ Златан Ибрагимович рассказал в интервью Пирсу Моргану о первой встрече с Хосепом Гвардиолой.
"Когда я впервые встретился с Хосепом Гвардиолой, он сказал мне: "Запомни, игроки здесь (в Барселоне) не приезжают на Ferrari".
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Знаете ли я сделал? Конечно. Я привез свой чертов Ferrari", – цитирует звезду Фабрицио Романо.
Напомним, что Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы, когда выступал за Барселону. Между игроком и тренером отношения были напряженные.
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