Экс-нападающий Милана, Барселоны и ПСЖ Златан Ибрагимович рассказал в интервью Пирсу Моргану о первой встрече с Хосепом Гвардиолой.

"Когда я впервые встретился с Хосепом Гвардиолой, он сказал мне: "Запомни, игроки здесь (в Барселоне) не приезжают на Ferrari".

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Знаете ли я сделал? Конечно. Я привез свой чертов Ferrari", – цитирует звезду Фабрицио Романо.

Напомним, что Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы, когда выступал за Барселону. Между игроком и тренером отношения были напряженные.

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