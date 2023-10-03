Екс-нападник Мілана, Барселони та ПСЖ Златан Ібрагімовіч розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану про першу зустріч з Хосепом Гвардіолою.

"Коли я вперше зустрівся з Хосепом Гвардіолою, він сказав мені: "Запам'ятай, гравці тут (в Барселоні) не приїжджають на Ferrari".

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Знаєте, що я зробив? Звичайно. Я привіз свій бісів Ferrari", – цитує зірку Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч грав під керівництвом Гвардіоли, коли виступав за Барселону. Між гравцем та тренером відносини були напружені.

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