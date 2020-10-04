Вчера (3 октября) звездный швед праздновал свой 39-й день рождения. Златан в Instagram поделился фотографией подарка, который сделал себе сам.

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Нападающий Милана приобрел немецкий суперкар Porsche 911 Heritage Design Edition, который стоит более 300 000 евро. "С днем рождения, Златан", – скромно подписал фотографию ветеран.

Добавим, что сейчас Ибрагимович находится в изоляции из-за обнаруженного коронавируса, который не позволяет ему участвовать в матчах и тренировках Милана.

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