Вчора (3 жовтня) зірковий швед святкував свій 39-й день народження. Златан у Instagram поділився фотографією подарунку, який зробив собі сам.

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Нападник Мілана придбав німецький суперкар Porsche 911 Heritage Design Edition, який коштує понад 300 тисяч євро. "З днем народження, Златане", – скромно підписав світлину ветеран.

Додамо, що зараз Ібрагімовіч перебуває в ізоляції через виявлений коронавірус, який не дозволяє йому брати участь у матчах та тренуваннях Мілана.

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