Война в Украине вынуждает европейские клубы отказываться от российских денег.

Реал, ПСЖ и Милан прекратили сотрудничество с Fonbet

Милан, ПСЖ и Реал приняли решение о приостановлении действия контрактов с российской букмекерской компанией Fonbet, сообщает TMW.

Левандовски расторг контракт со спонсором, помогающим России в войне с Украиной – пришлось платить компенсацию

Fonbet являлся региональным спонсором клубов в России и странах СНГ. ПСЖ сотрудничал с россиянами с 2019 года, а Милан и Реал подписали соглашения в январе 2021-го.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу, а цивилизованный мир оказывает давление на страну-агрессорку экономическими санкциями.

Россия напала на Украину: Луческу требует более жестких санкций для россиян, риск защитника Шахтера, помощь Реала (LIVE)