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Игрок сборной Украины снова порвал сеть своим трюком – его жена рассмешила, пытаясь повторить

19:56 34 Читати українською
Игрок сборной Украины снова порвал сеть своим трюком – его жена рассмешила, пытаясь повторить
Игорь Харатин / Фото из открытых источников

Украинский легионер продемонстрировал очередной футбольный фокус.

Полузащитник венгерского Ференцвароша Игорь Харатин вновь продемонстрировал собственные футбольные навыки на своей странице в социальной сети Instagram. Игрок ударом с расстояния отправил мяч для пинг-понга в бокал.

Жена Игоря попыталась повторить подвиг любимого. Однако, после нескольких неудачных попыток у девушки сдали нервы и она решила бросить мячик рукой. Как следствие, бокал разбился.

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Напомним, это уже не первый оригинальный трюк от украинца – ранее Игорь попал в ворота ударом из-за лицевой линии.

К слову, в начале марта Харатин получил долгожданный вызов в сборную Украины. Наш легионер мог сыграть в спаррингах с Францией и Польшей, однако из-за пандемии коронавируса дебют пока откладывается.

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Теги
футбольные курьёзы Видеоновости Игорь Харатин Игорь Харатин Украинцы за рубежом Мир Легионерский хлеб Ференцварош Ференцварош
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