Лига 1, 16-й тур

ПСЖ – Ницца – 0:0

Клермон – Ланс – 2:2

Голы: Магнин, 41, Байо, 65 – Гастьен, 12, Фофана, 47

Лион – Реймс – 1:2

Голы: Экамби, 66 – Файе, 56, Эктике, 90+2

Нант – Марсель – 0:1

Гол: Жерсон, 30

Удаление: Паллуа, 32

Ренн – Лилль – 1:2

Голы: Бурижо, 85 – Шека, 31, Санчеш, 45

Удаление: Женезио, 82

Главной сенсацией вечера стала ничья ПСЖ с Ниццей. Маурисио Почеттино выставил боевой состав с Мбаппе, Месси и Ди Марией на острие. Парижане создавали немало моментов (22 удара против 4), но не хватало и точности, и везения. Казалось, что ПСЖ вот-вот дожмет и вырвет победу, но финальный свисток зафиксировал нули на табло. Столичная команда так и осталась первой, Ницца вышла на четвертое место.

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Лилль без особых проблем одолел Ренн благодаря двум голам в первом тайме и прервал безвыигрышную серию, длившуюся 6 поединков. В последний раз действующие чемпионы Франции побеждали в чемпионате 3 октября.

Клермон и Ланс расписали яркую мировую, забив по два мяча. Лион на последних минутах потерял очко в матче с Реймсом. Марсель благодаря голу Жерсона одолел Нант и запрыгнул на второе место турнирной таблицы, воспользовавшись осечкой Ренна.