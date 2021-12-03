В черный список попали 7 игроков, из которых по меньшей мере трое точно должны покинуть клуб, сообщает Foot Mercato.

Месси даже не в пятерке: как Украина проголосовала за "Золотой мяч-2021"

За свое будущее следует беспокоиться Рико, Кереру, Диалло, Икарди, Рафинье, Курзава и Паредесу. Последняя фамилия несколько удивляет, поскольку аргентинец играет важную роль в команде и может похвастаться товарищескими отношениями с Лионелем Месси. Общая стоимость "опальной семерки" по Transfermarkt составляет 137 млн евро.

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Напомним, сейчас ПСЖ уверенно возглавляет таблицу чемпионата Франции, а в Лиге чемпионов уже гарантировал себе плей-офф.

ПСЖ расписал сенсационную ничью, чемпионы прервали безвыигрышную серию, Марсель запрыгнул на второе место: Лига 1