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Ибрагимович готовится к новой профессии в случае завершения карьеры игрока – неожиданный выбор шведа

15:43 109 Читати українською
Ибрагимович готовится к новой профессии в случае завершения карьеры игрока – неожиданный выбор шведа
Райола и Ибрагимович / Фото из открытых источников

Нападающий Милана Златан Ибрагимович уже определился с планами после завершения профессиональной карьеры.

Легендарный швед хочет стать футбольным агентом, информирует SportМediaset.

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Неопределенность и конфликты в руководстве Милана заставили Ибрагимовича задуматься над завершением карьеры. Ветеран уже обсудил будущее с собственным агентом Мино Райолой, который готов помочь клиенту с работой в новой сфере. Контракт Златана с Миланом рассчитан до июня 2020 года, вполне вероятно, что нападающий не согласится активировать опцию продления на еще один сезон.

Напомним, Ибрагимович успел провести 10 матчей после своего возвращения на Сан-Сиро, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

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Теги
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Мино Райола
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