Ибрагимович готовится к новой профессии в случае завершения карьеры игрока – неожиданный выбор шведа

Нападающий Милана Златан Ибрагимович уже определился с планами после завершения профессиональной карьеры.
Легендарный швед хочет стать футбольным агентом, информирует SportМediaset.
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Неопределенность и конфликты в руководстве Милана заставили Ибрагимовича задуматься над завершением карьеры. Ветеран уже обсудил будущее с собственным агентом Мино Райолой, который готов помочь клиенту с работой в новой сфере. Контракт Златана с Миланом рассчитан до июня 2020 года, вполне вероятно, что нападающий не согласится активировать опцию продления на еще один сезон.
Напомним, Ибрагимович успел провести 10 матчей после своего возвращения на Сан-Сиро, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.
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