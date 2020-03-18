"Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу": Ибрагимович объявил войну проблеме, которая поразила весь мир

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не остался в стороне от ужасных проблем Италии, вызванных коронавирусом.

"Италия всегда отдавала мне так много, и в этот драматичный момент я хочу еще больше отдать стране, которую люблю. Я решил вместе с людьми, которые работают со мной, создать сбор средств для гуманитарных больниц и использовать свои возможности коммуникации для распространения сообщений. Это серьезный вопрос, и нам нужна конкретная помощь, это касается не только видео.

Берлускони пожертвовал невероятную сумму на борьбу с коронавирусом

Я рассчитываю на щедрость своих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать небольшую или большую жертву в соответствии со своими возможностями, чтобы изгнать этот вирус. Вместе мы можем реально помочь больницам, врачам и медсестрам, которые ежедневно самоотверженно работают, чтобы спасти нашу жизнь. Потому что сегодня мы те, кто их подбадривает! Давайте вместе избавимся от коронавируса и выиграем этот матч! И помните: если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу!" – подытожил Ибрагимович в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

Напомним, Италия первой среди топ-чемпионатов приняла решение о временной паузе. В стране официально выявлено более 30 тысяч случаев заболевания коронавируса.

Євро-2020 став жертвою коронавірусу – УЄФА пішов на мільярдні втрати, але колапс у клубному футболі досі можливий