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Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на Евро

14:01 89 Читати українською
Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на Евро
Хорватия – Украина: дебютный матч Андрея Шевченко за национальную команду 25 марта 1995

25 лет назад – 25 марта 1995 года – Андрей Шевченко впервые вышел на поле в футболке сборной Украины. Это был выездной поединок против Хорватии в Загребе.

Действующий наставник сборной Украины сегодня, 25 марта, отмечает памятную дату – ровно 25 лет назад Андрей Шевченко провел дебютный матч за национальную команду. В рамках отбора на Евро-1996 подопечные Анатолия Конькова, который впервые вывел "сине-желтых" в статусе главного тренера, противостояли сборной Хорватии в Загребе. Поединок проходил на стадионе Максимир, который несколько дней назад пострадал от землетрясения.

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Дебют как 18-летнего Шевченко, так и Конькова, вышел, мягко говоря, неудачным – Украина уступила куда более именитым хорватам со счетом 0:4. Молодой динамовец старался, нанес несколько ударов по воротам Ладича, но поразить ворота "клетчатых" хотя однажды "сине-желтые" так и не сумели. То поражение до сих пор остается одним из самых болезненных за всю историю национальной команды.

Интересно, что сборная Украины на тот матч ехала автобусом в Загреб из-за нехватки финансирования. При таких обстоятельствах шансов против Бобана, Ярни, Шукера, Просинечки и Ко было не так много...

Уже в дебюте игры подопечные Мирослава Блажевича открыли счет. Звонимир Бобан, который спустя годы поиграет с Шевченко в Милане, дальним ударом поразил ворота Тяпушкина. Через несколько минут Давор Шукер забил второй гол, а во втором тайме он же заработал пенальти, который уверенно реализовал Роберт Просинечки. Точку в поединке поставил тот же Шукер, который воспользовался передачей Алеши Асановича и точно пробил в дальний угол.

В итоге 0:4 – Украина после того поражения фактически потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат Европы-1996. Наша сборная завершила тот турнир на 4-й позиции группы 4, набрав 13 очков. Выше финишировали Хорватия, Италия и Литва.

"Конечно, мы тогда провалили игру, но это было начало пути сборной Украины. Наша команда только строилась, а у хорватов уже тогда сияли Бобан, Просинечки, Давор Шукер, Бокшич и другие известные футболисты. В Хорватии всегда было тяжело играть. Там всегда крепкая сборная, составленная из исполнителей, выступающих в ведущих европейских чемпионатах", – вспоминал уже Шевченко-тренер свой дебют за национальную команду.

После того поединка он провел за сборную Украины еще 110 матчей и забил 48 голов, до сих пор оставаясь лучшим бомбардиром в истории "сине-желтых"...

Отбор на Евро-1996

Хорватия – Украина – 4:0

Голы: Бобан, 13, Шукер, 21, 79, Просинечки, 70 (пен)

Хорватия: Ладич, Юрчевич (Влаович, 80), Ярни, Павличич, Йеркан, Билич, Асанович, Просинечки, Шукер, Бобан, Бокшич (Туркович, 74)

Украина: Тяпушкин, Лужный, Телесненко, Букель, Шматоваленко, Мартынов (Орбу, 46), Мизин, Калитвинцев, Шевченко, Леоненко, Коновалов.

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