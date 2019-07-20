Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Вела, над которым насмехался швед, ответил дублем

Лос-Анджелес Гэлакси в дерби против ФК Лос-Анджелес одержал непростую победу благодаря хет-трика Ибрагимовича (3:2).

В западноамериканская дерби Лос-Анджелес Гэлакси одолел ФК Лос-Анджелес. Главными звездами стали лучшие бомбардиры команд – Златан Ибрагимович и Карлос Вела. Мексиканец ударом с пенальти открыл счет уже на 4-ой минуте, однако Златан уже на 8-ой минуте эффектным ударом шведы сравнял счет, при этом обыграв защитника.

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Во втором тайме Ибрагимович продолжил феерить, сначала забив головой, а затем ударом из-за пределов штрафной оформил хет-трик. Вела в компенсированное время оформил дубль, но команда Златана праздновала победу.

Напомним, что перед этим матчем Ибрагимович насмешливо прокомментировал игру своего мексиканского соперника: "Вела демонстрирует лучшую игру в карьере? Ему 29 и он играет в МЛС. А где я был в 29? Правильно – Европа. Это большая разница".

Отметим, что несмотря на поражение, ФК Лос-Анджелес остается на первой позиции по 46 очками, а Лос-Анджелес Гэлакси с 37 пунктами расположился на второй строчке.

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