"Ждет ли Петракова увольнение? У нас любят писать, увольнять. После таких игр болельщикам хочется уволить Петракова. Но ему нужно дать шанс. Трудные игры бывают, но самое главное, чтобы после таких игр сделали выводы.

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Сейчас выиграют в Ереване, выиграют в Шотландии, будет ли ничья, и мы на первом месте. И за что выгонять?! Так можно всех выгнать, кроме Трубина, Мудрика. Уволить – это не решение проблемы, еще ничего страшного не произошло", – поделился Леоненко в комментарии изданию Центр новин.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Шотландии (0:3) в поединке Лиги наций. Это позволило британцам обогнать "сине-желтых", набрать 9 очков и возглавить группу B1 – Украина же вторая с 7 пунктами.

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