"Зинченко – это лидер сборной Украины. Нам его не хватало, но такова футбольная жизнь. Он мне позвонил, сказал, что произошло. Был очень разочарован. Однако на данный момент у нас есть кем его заменить. Сейчас отсутствуют из-за травм 5 основных игроков. Для нас это много, но шанс получат другие футболисты.

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Кадровая ситуация нормальная. У нас сейчас есть 24 игрока, среди которых 3 голкипера. Миколенко готов играть. Все здоровы. Сегодня в 5 утра прилетел Эдуард Сарапий. Давайте скажу, почему довызвал его. У нас 8 желтых карточек, понимаете? Еще одна карточка, и футболист будет пропускать следующую игру, против Шотландии. Игра будет нервной, нам нужны очки, сборной Армении нужны очки. Тренер должен думать наперед.

В Украине не так много футболистов. Когда нет 3-4 игроков, нам очень трудно играть. Ребята, которые вышли против Шотландии, очень старались. Однако они еще не готовы играть на таком уровне. Нам противостояла команда, футболисты которой выступают в АПЛ. Не могу сказать, что нам не повезло, или что-то такое. Они нас переиграли на этот раз. В прошлый раз Стив Кларк сказал о нас такие слова, а на этот раз было наоборот. Некоторые ребята были не готовы. Это Лига наций – здесь право на ошибку имеют все.

Понимаете, ситуация в нашей стране очень критическая. Когда идет война – это очень плохо. И наша команда, и я – мы против войны. Хотим, чтобы люди жили в мире и согласии. Эта война никому не нужна. По моему убеждению, никогда не страдают политики. Ни они, ни их дети. Эти люди принимают решения, но не участвуют в войне. А гибнут простые люди. Мы за то, чтобы не было войны.

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Я смотрел много матчей сборной Армении. У вас работает хороший тренер (Хоакин Капарос – прим.). К тому же вы играете дома, а у нас такой возможности пока нет. Поэтому я оцениваю шансы в завтрашней игре как 50 на 50.

Вопрос о товарищеских матчах в ноябре решаю не я, а УАФ. Я просил все клубы, в августе ездил по всем клубам, просил, чтобы дали возможность сыграть две игры. Вроде и согласились, но потом я получил отказ. Сборная в ноябре собираться не будет. Следующий сбор уже будет в марте. Каким он будет, сказать сейчас не могу", – сказал Петраков.