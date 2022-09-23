"Чи чекає на Петракова звільнення? У нас люблять писати, звільняти. Після таких ігор вболівальникам хочеться звільнити Петракова. Але йому потрібно дати шанс. Важкі ігри бувають, але саме головне, щоб після таких ігор зробили висновки.

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Зараз виграють в Єревані, виграють в Шотландії, чи буде нічия, і ми на першому місці. І за що виганяти?! Так можна усіх вигнати, крім Трубіна, Мудрика. Звільнити – це не розв'язання проблеми, ще нічого страшного не відбулося", – поділився Леоненко у коментарі виданню Центр новин.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Шотландії (0:3) у поєдинку Ліги націй. Це дозволило британцям обігнати "синьо-жовтих", набрати 9 очок та очолити групу B1 – Україна ж друга з 7 пунктами.

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