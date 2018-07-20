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Хын-Мин Сон подписал новый контракт с Тоттенхэмом

15:48 23 Читати українською
Хын-Мин Сон подписал новый контракт с Тоттенхэмом
Хын-Мин Сон / ФК Тоттенхэм

Корейский нападающий Тоттенхэма Хын-Мин Сон заключил новое соглашение с руководством клуба и продолжит выступления за "шпор".

Лондонцы продолжили сотрудничество с одним из своих лидеров. Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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Хын-Мин Сон поставил подпись под новым контрактом со "шпорами". Срок действия нового соглашения – 5 лет, до лета 2023 года. Отметим, что кореец перебрался в Лондон три года назад из леверкузенского Байера.

В составе Тоттенхэма Сон всего провел 99 матчей в АПЛ, в которых забил 30 мячей. Его дважды называли игроком месяца в высшем английском дивизионе.

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Ньюкасл - Тоттенхэм: Суббота 11 августа 2018

Ньюкасл
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дн
:
21
час
:
45
мин
Тоттенхэм
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