Хын-Мин Сон подписал новый контракт с Тоттенхэмом

Корейский нападающий Тоттенхэма Хын-Мин Сон заключил новое соглашение с руководством клуба и продолжит выступления за "шпор".

Лондонцы продолжили сотрудничество с одним из своих лидеров. Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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Хын-Мин Сон поставил подпись под новым контрактом со "шпорами". Срок действия нового соглашения – 5 лет, до лета 2023 года. Отметим, что кореец перебрался в Лондон три года назад из леверкузенского Байера.

В составе Тоттенхэма Сон всего провел 99 матчей в АПЛ, в которых забил 30 мячей. Его дважды называли игроком месяца в высшем английском дивизионе.