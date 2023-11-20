На пресс-конференции перед матчем Украина – Италия, который состоится в рамках отбора к Евро-2024, главный тренер итальянцев искал бессмысленные оправдания своим словам о Зените – специалист поздравлял российский клуб с чемпионством и восхищался главой Газпрома Алексеем Миллером.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024

"Спаллетти, какой ты шутник. Спорт вне политики? Поздравление главе Газпрома, главному донору войны в Украине. Хвойда", – написал Стаховский в своем Instagram, отреагировав на слова наставника сборной Италии.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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