На прес-конференції перед матчем Україна – Італія, який відбудеться в рамках відбору до Євро-2024, головний тренер італійців шукав безглузді виправдання своїм словам про Зеніт – фахівець вітав російський клуб з чемпіонством і захоплювався головою Газпрому Олексієм Міллером.

Україна – Італія: анонс матчу відбору Євро-2024

"Спаллетті, який ти жартівник. Спорт поза політикою? Вітання голові «Газпрому», головного донора війни в Україні. Хвойда", – написав Стаховський в своєму Instagram, відреагувавши на слова наставника збірної Італії.

Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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