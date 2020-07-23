"Хватал каждый чертов день": Давид Вилья обвинен в сексуальных домогательствах – чемпион мира отреагировал на скандал

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья имеет неприятности из-за анонимного признание в сети. Чемпион мира и Европы мог совершить сексуальное преступление во время пребывания в Соединенных Штатах.

Пользователь под ником Skyler B призналась, что экс-нападающий систематически приставал к ней во время выступлений за Нью-Йорк Сити.

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"Приставания, с которыми я столкнулась в Нью-Йорк Сити, были такими ужасными, что теперь только упоминание о профессиональный спорт заставляет меня дрожать. Я боюсь быть рядом со спортсменами. Я вынуждена была изменить свою карьеру, так как мои мечты были разрушены этим дерьмом.

Когда я попала в клуб на стажировку, то считала это шансом всей жизни. Но в итоге я получила Давида Вилью, хватавшего меня каждый чертов день, а руководство считало, что это смешно. Женщины, которые не боятся сказать правду, являются моими героинями", – написала она в своем твиттере.

Испанец уже отреагировал на обвинения в харассменте. В специальном заявлении он назвал их "полностью лживыми", а также поделился непониманием относительно того, что эта некомфортная тема не затрагивалась ранее.

Отметим, что Давид Вилья завершил карьеру в начале 2020 года. Цвета Нью-Йорк Сити он защищал в 2014-2018 гг.

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