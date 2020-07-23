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"Мацав кожен бісів день": Давід Вілья звинувачений у сексуальних домаганнях – чемпіон світу відреагував на скандал

10:00 - Читать на русском
"Мацав кожен бісів день": Давід Вілья звинувачений у сексуальних домаганнях – чемпіон світу відреагував на скандал
Давід Вілья / фото із соцмереж

Колишній форвард збірної Іспанії Давід Вілья має неприємності через анонімне зізнання у мережі. Чемпіон світу та Європи міг вчинити сексуальний злочин під час перебування у Сполучених Штатах.

Користувач під ніком Skyler B зізналася, що екс-нападник систематично домагався її під час виступів за Нью-Йорк Сіті.

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"Домагання, з якими я зіткнулася в Нью-Йорк Сіті, були такими жахливими, що тепер лише згадка про професіональний спорт змушує мене тремтіти. Я боюся бути поруч зі спортсменами. Я вимушена була змінити свою кар'єру, оскільки мої мрії було зруйновано цим лайном.

Коли я потрапила в клуб на стажування, то вважала це шансом усього життя. Але в підсумку я отримала Давіда Вілью, який мацав мене кожен бісів день, а керівництво вважало, що це смішно. Жінки, які не бояться сказати правду, є моїми героїнями", – написала вона в своєму твіттері.

Іспанець вже відреагував на звинувачення у харасменті. У спеціальній заяві він назвав їх "повністю брехливими", а також поділився нерозумінням через те, що ця некомфортна тема не зачіпалася раніше.

Відзначимо, що Давід Вілья завершив кар'єру на початку 2020 року. Кольори Нью-Йорк Сіті він захищав у 2014-2018 рр.

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