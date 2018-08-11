"Хуже, чем Дзадза на Евро": Погба порвал даже партнеров своим странным пенальти на старте АПЛ после спора с Санчесом

Новоиспеченный капитан Манчестер Юнайтед Поль Погба поразил очень оригинальным исполнением пенальти. Как бы его ни троллили даже собственные партнеры, но чемпион мира свое дело сделал.
Помните, как Симоне Дзадзу сравнили с животными за ужасное исполнение пенальти во время послематчевой серии в четвертьфинале Евро-2016? Итальянец теперь не один. Правда Погба свой 11-метровый реализовал, но ему изрядно досталось от пользователей Твиттера и даже одноклубника Джесси Лингарда.
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Что случилось? Вся планета стала свидетелями того, как время остановилось. Поль выполнил пенальти так, будто в прямой эфир вдруг вмешались эффекты замедленной съемки или просто началась буферизация.
Длиннющих 6 секунд длился этот "безумный" разбег на миллион. Погба, очевидно, рассчитывал, что Каспер Шмейхель упадет и облегчит его задачу, но нервы датчанина оказались значительно крепче. Впрочем сын экс-вратаря Манчестер Юнайтед "должен был оладать крыльями, чтобы отразить этот удар", как отметил Жозе Моуринью, назвав своего капитана монстром.
"Неужели кто-то поставил Погба на слоумоушн при пробитии пенальти? Крутое спокойствие и сдержанность", – не сдержал смеха в соцсети Лингард, который пропустил стартовый матч сезона из-за неготовности после ЧМ-2018.
Интересно, что Поль вынужден был спорить за право выполнить 11-метровый с другим партнером. Алексис Санчес выглядел очень решительным, но француз показал, кто в манкунианском доме капитан и господин.
Француз настаивал после игры, что это была дружеская беседа, а в следующем матче он может отдать чилийцу право пробить. Отметим, что Моуринью не определял пенальтистов в своей команде, мол, игроки сами лучше почувствуют момент и разберутся на поле.
В сети шутя предполагали, что Погба отбился от Алексиса убийственными аргументами: "Ты был на ЧМ, играл в финале Мундиаля, поднял над головой Кубок мира?"
А вот как отреагировали фанаты. Пробежка Погба перед пенальти на самом деле выглядела так
Знаменитые британские мультипликаторы 442oons видели это так: судья не выдержал и пробил вместо чемпиона мира-2018.
Еще один взгляд на забег Погба
А мы уже думали, что удар придется ждать еще дольше
Как шутят другие пользователи, "этот разбег длился больше, чем игра до момента назначения пенальти". А Погба предлагают наградить красной карточкой за такое. "Надо было компенсировать 5 минут до первого тайма из-за выходки Поля".
Момент под другим углом
"Погба выдал самый медленный забег, который только можно пожелать. Это еще хуже, чем даже Дзадза на Евро"
Кстати, Поль делал что-то подобное на поле Ливерпуля, когда ему было 17. Но тогда еще и правила нарушил, что не ускользнуло от глаз судьи.
Как бы мы не смеялись, но Погба действительно перенес свою игру и победный дух из ЧМ-2018 на МЮ. Так что это может помочь команде Моуринью в чемпионской гонке. Заслуженный лучший игрок стартового матча АПЛ – и это после того, как он пропустил предсезонную подготовку и отыграл Мундиаль. Браво!
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