Ветеран амстердамского Аякса Клас-Ян Хунтелаар рассматривает вариант с возвращением в немецкую Бундеслигу, в которой провел 7 сезонов.

Опытный форвард стремится помочь своему бывшему клубу – Шальке, сообщает Bild.

Хунтелаар побил рекорд результативности в Аяксе, который держался более 30 лет

В данный момент "кобальтовые" идут последними в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф за выживание на 5 очков. Хунтелаар не имеет места в основе Аякса и раньше собирался завершить карьеру после сезона 2020/21. Очевидно, спасение Шальке от вылета должно стать мажорным аккордом 18-летней игровой карьеры нападающего.

В нынешнем сезоне Клас-Ян Хунтелаар провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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