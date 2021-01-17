Досвідчений форвард прагне допомогти своєму колишньому клубу – Шальке, повідомляє Bild.

Хунтелаар побив рекорд результативності в Аяксі, який тримався понад 30 років

Наразі "кобальтові" йдуть останніми в турнірній таблиці, відстаючи від зони плей-офф за виживання на 5 очок. Хунтелаар не має місця в основі Аякса та раніше збирався завершити кар'єру після сезону 2020/21. Вочевидь, порятунок Шальке від вильоту повинен стати мажорним акордом 18-річної ігрової кар'єри нападника.

У нинішньому сезоні Клас-Ян Хунтелаар провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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