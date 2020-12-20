Хунтелаар побил рекорд результативности в Аяксе, который держался более 30 лет
20:04 - Читати українською
Форвард Аякса Клас-Ян Хунтелаар записал свое имя в истории амстердамского клуба.
Форвард забил уже 5-й гол в текущем сезоне в возрасте 37 лет, что является лучшим показателем среди бомбардиров Аякса после достижения этого возраста, сообщает Gracenote.
Хунтелаар анонсировал завершение карьеры в конце сезона
Отметим, что предыдущий рекорд установил Арнольд Мюрен в сезоне 1988/89, забив 4 гола после 37-летия.
К слову, нидерландец завершает карьеру после текущего сезона. Хунтелаар, кроме Аякса, успел повыступать в составе Реала, Милана и Шальке.
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