Хуммельс якобы давно разошелся со своей женой Кэти, но официально пара не развелась и даже не объявила о разрыве публично. Супруги продолжают вместе ездить в отпуск и поддерживают активный контакт ради сына Людвига. В то же время, Матс строит отношения с другими женщинами.

Хуммельс изменяет жене с молодой теннисисткой – звездная пара распадается

23-летняя модель Селин Бэтманн объявила, что они с Хуммельсом встречаются. После критики из-за связи с женатым футболистом модель опубликовала скриншот переписки с Матсом. Она спросила у защитника, свободен ли он. На что Хуммельс ответил: "Боже, естественно. Иначе бы я тебя не пригласил".

Женщины ведут медийную битву за Хуммельса. На каждое заявление Селин остро реагировала в Instagram супруга защитника. Кэти публикует посты о сыне с уколами в адрес новой пассии своего (бывшего) мужа.

Новая девушка Хуммельса:

Жена Хуммельса: