Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс прыгнул в гречку. Длительные отношения с Кэти Фишшер, похоже, подошли к концу.

Матс и Кэти познакомились еще в 2007 году, у них есть трехлетний сын Людвиг, но история их совместной жизни имеет печальный конец. Как сообщает Bild, пара распалась.

Хуммельс начал встречаться с другой женщиной – 21-летней Лизой Штраубе, которая играет в настольный теннис. Матса заметили с новой избранницей во время прогулки в Дортмунде.

Новость стала неожиданностью, ведь звездные супруги Хуммельс не давали поводов говорить о разрыве. Кэти работает тележурналистом. Матс является лидером обороны дортмундской Боруссии.

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