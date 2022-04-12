Хуммельс нібито давно розійшовся зі своєю дружиною Кеті, але офіційно пара не розвелася і навіть не оголосила про розрив публічно. Подружжя продовжує разом їздити у відпустку та підтримує активний контакт заради сина Людвіга. Водночас Матс будує стосунки з іншими жінками.

Хуммельс зраджує дружині з молодою тенісисткою – зіркова пара розпадається

23-річна модель Селін Бетманн оголосила, що вони з Хуммельсом зустрічаються. Після критики через зв'язок з одруженим футболістом модель опублікувала скриншот переписки з Матсом. Вона запитала у захисника, чи той не в стосунках. На що Хуммельс відповів: "Боже, та звичайно. Інакше б я тебе не запросив".

Жінки ведуть медійну битву за Хуммельса. На кожну заяву Селін гостро реагувала в Instagram дружина захисника. Кеті публікує пости про сина з уколами на адресу нової пасії свого (колишнього) чоловіка.

Нова дівчина Хуммельса:

Дружина Хуммельса: