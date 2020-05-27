Хуммельс обреченно оценил шансы Боруссии Д догнать Баварию

Ветеран дортмундской Боруссии Матс Хуммельс почти опустил руки после встречи с мюнхенцами (0:1).

"Сейчас все команды, кроме Баварии, выбыли из борьбы за титул. Сейчас только от мюнхенцев зависит, возьмут ли они Бундеслигу.

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Мы отстаем на семь очков. Единственное, что мы можем сделать – выиграть все оставшиеся матчи и надеяться, что они трижды потеряют очки в шести поединках", – цитирует Хуммельса Sportbuzzer.

Напомним, в случае триумфа Баварии - это уже будет 8-я Салатница для мюнхенцев подряд.

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