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Хуммельс обреченно оценил шансы Боруссии Д догнать Баварию

21:39 19 Читати українською
Хуммельс обреченно оценил шансы Боруссии Д догнать Баварию
Матс Хуммельс / Фото ФК Боруссия Д

Ветеран дортмундской Боруссии Матс Хуммельс почти опустил руки после встречи с мюнхенцами (0:1).

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

"Сейчас все команды, кроме Баварии, выбыли из борьбы за титул. Сейчас только от мюнхенцев зависит, возьмут ли они Бундеслигу.

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Мы отстаем на семь очков. Единственное, что мы можем сделать – выиграть все оставшиеся матчи и надеяться, что они трижды потеряют очки в шести поединках", – цитирует Хуммельса Sportbuzzer.

Напомним, в случае триумфа Баварии - это уже будет 8-я Салатница для мюнхенцев подряд.

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Германия Матс Хуммельс Матс Хуммельс Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Бавария
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