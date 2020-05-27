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Хуммельс приречено оцінив шанси Борусії Д наздогнати Баварію

21:37 71 Читать на русском
Хуммельс приречено оцінив шанси Борусії Д наздогнати Баварію
Матс Хуммельс / Фото ФК Борусія Д

Ветеран дортмундської Борусії Матс Хуммельс майже опустив руки після зустрічі з мюнхенцями (0:1).

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"Зараз всі команди, крім Баварії, вибули з боротьби за титул. Зараз лише від мюнхенців залежить, чи візьмуть вони Бундеслігу.

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Ми відстаємо на сім очок. Єдине, що ми можемо зробити – виграти всі матчі, що залишилися і сподіватися, що вони тричі втратять очки в шести поєдинках", – цитує Хуммельса Sportbuzzer.

Нагадаємо, у випадку тріумфу Баварії – це вже буде 8-ма Салатниця для мюнхенців поспіль.

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Теги
Німеччина Матс Хуммельс Матс Хуммельс Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Баварія
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