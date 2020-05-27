"Надо быть реалистами – Бавария станет чемпионом": Джан не верит в перспективы Боруссии Д в чемпионской гонке

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан прокомментировал результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги против Баварии (0:1).

"Мы хорошо играли. Обе команды могли одержать победу, но мы не использовали свои возможности. Не смогли завершить перспективные атаки и, к сожалению, проиграли.

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Нужно быть реалистами – Бавария станет чемпионом, если ничего не случится. Мы должны идти своей дорогой и выигрывать оставшиеся матчи", – цитирует Джана Sky Germany.

Напомним, накануне Бавария на выезде минимально переиграла Боруссию Д и закрепилась на вершине турнирной таблицы Бундеслиги – "шмели" отстают от мюнхенцев уже на 7 очков.

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