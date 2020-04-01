Худжамов трогательно попрощался с Мариуполем

Рустам Худжамов больше не является игроком Мариуполя. 37-летний голкипер сегодня получил статус свободного агента.

Напомним, сегодня приазовский клуб неожиданно объявил об уходе Худжамова, контракт которого истекал этим летом. 37-летний вратарь в сезоне 2019/20 провел лишь 6 матчей в УПЛ, но в последний раз появлялся на поле еще в сентябре. По словам Александра Бабича, причиной такого решения является серьезная травма Худжамова, от которой опытный голкипер так и не сумел оправиться.

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"Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда, в которой я выходил из футбольного забытья! Спасибо от всего сердца всем, с кем мне посчастливилось выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу!

Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И, конечно, спасибо ультрас за вашу поддержку! До встречи, ФК Мариуполь", – написал вратарь в Instagram.

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. В целом отыграл за Мариуполь 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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