Бабич подтвердил уход Худжамова из Мариуполя – у голкипера серьезные проблемы со здоровьем

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, почему клуб прекратил сотрудничество с опытным голкипером Рустамом Худжамовым.

Напомним, сегодня приазовский клуб неожиданно объявил об уходе Худжамова, контракт которого истекал этим летом. 37-летний вратарь в сезоне 2019/20 провел лишь 6 матчей в УПЛ, но в последний раз появлялся на поле еще в сентябре.

Худжамов официально покинул Мариуполь

"Нет, это не первоапрельская шутка. Через имеющиеся проблемы со здоровьем Рустам не сможет до конца восстановиться, поэтому пришлось разговаривать с руководством, пошли на компромисс. Таким образом, с сегодняшнего дня контракт с клубом он разорвал. Последние полгода Рустам мучился, играл на уколах, много было у него индивидуальной работы. К сожалению, имела место травма, после которой он не мог восстановиться.

Постоянно индивидуально работал с тренером, с которым я постоянно был на связи, и он подтверждал, что при нагрузке колено не дает ему возможности максимально работать. Сейчас он приезжал, его смотрел врач. Там проблема с хрящом, который, фактически, стерся, и без оперативного вмешательства обойтись вряд ли удастся. По последнему разговору с ним, он планировал подавать на лицензию, он все-таки профессионал с большой буквы и человек с именем в нашем футболе.

Плюс, у него есть свой бренд, которым он займется, будет развивать. Но, думаю, что у него все только начинается и без футбола он долго не останется – обязательно будет пробовать себя тренером или функционером. У него огромный опыт в футболе, думаю, многим командам он бы пригодился", – цитирует Бабича Footboom.

В целом Худжамов отыграл за Мариуполь 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Воспитанник киевского Динамо также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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