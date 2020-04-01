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Близкий друг Роналду рассказал, рассчитывает ли Реал на Лунина – он первым анонсировал сенсационный трансфер португальца

12:19 259 Читати українською
Близкий друг Роналду рассказал, рассчитывает ли Реал на Лунина – он первым анонсировал сенсационный трансфер португальца
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Авторитетный испанский журналист Эду Агирре считает, что Андрей Лунин имеет перспективы на Сантьяго Бернабеу.

"Лунин – это будущее мадридского Реала", – ответил Агирре одному из подписчиков El Chiringuito, который интересовался судьбой 21-летнего вратаря. "Бланкос" рассчитывают на Лунина и не собираются его продавать.

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Агирре является близким другом Криштиану Роналду. Именно через него португалец "сливал" в прессу нужную для себя информацию, выступая за Реал. Он первым сообщил, что Криш может перейти в Ювентус.

Добавим, что королевский клуб до сих пор не определился с будущим украинца. Авторитетный источник ранее уверял "Футбол 24", что Лунин начнет следующий сезон в Реале, но спекуляции относительно нашего кипера продолжаются.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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