Худжамов совершил невероятное количество сейвов в последних 4 матчах Лиги Европы

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов показывает фантастическую игру в матчах Лиги Европы.

В прошлом сезоне вратарь Мариуполя Рустам Худжамов принял участие в двух поединках квалификации Лиги Европы против Юргордена, в которых осуществил 14 сейвов. Также голкипер сыграл в одном матче против французского Бордо, где отразил 11 ударов по воротам.

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Во вчерашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и АЗ Худжамов спас свою команду 8 раз. То есть, в 4 поединках второго по престижности клубного турнира Европы, экс-вратарь Шахтера совершил 33 сейва, сообщает "Команда №1".

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