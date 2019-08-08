Маріуполь дивом не програв АЗ матч кваліфікації Ліги Європи – Худжамов як супергерой

Маріуполь та АЗ Алкмаар розійшлися миром 0:0 у першій зустрічі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – АЗ на "Футбол 24", розпочався о 20:00 за київським часом. Команда Бабича стартувала в УПЛ 2019/20 з поразки від Колоса та перемоги над Олександрією, яка взяла бронзові медалі попереднього сезону. Нідерландці – дуже своєрідний суперник. Цього літа у спарингах вони встигли розгромити Брюгге (5:2) і з подібним рахунком програли Олександрії (0:3). Після 3-х сухих поразок поспіль прийшла пора офіційних ігор. АЗ не пропустив у жодній з них (0:0 і 0:3 проти Хакена в ЛЄ; 4:0 з Фортуною Сіттард у чемпіонаті).

Маріуполь – АЗ: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

На 10-й хвилині чемпіон світу U-20 Максим Чех віддав пас назад на Ідріссі, але гравець АЗ, на щастя, не зумів переправити м'яч з кількох метрів на вільного партнера – Биков підстрахував орендованого гравця Шахтаря. Грандіозна перевага нідерландців у володінні на стартовому відрізку. Маріуполь обирає глухий захист. Аувеян дальнім ударом на 16-й перевірив свій приціл – поки не налаштовано. А ось і перший супермомент. АЗ класно розіграв комбінацію перед штрафним номінальних господарів, і лише Худжамов ефектним сейвом потягнув снаряд з верхнього кута.

Маріуполь ожив у нападі лише на 22-й. Це Горбунов ударом з льоту пробив не дуже влучно майже з лінії штрафного. Дві атаки господарів ні до чого не приводять. То офсайд, то провальна остання передача, ех, все це виглядає дуже сумно. Гострий штрафний АЗ. Від спини Бикова круглий летить мінімально повз ворота. Бааду намагався з меж воротарського замкнути простріл Свенссона, хоча б навіть рукою – не дотягнувся, але залишили його самого, і це просто неприпустимо. АЗ тотально домінував у першій половині: 72 на 28 володіння, 8:1 за ударами, 2:0 за влучаннями у площину воріт.

40. Oef! Dat scheelt niet veel!



De vrije trap van Ouwejan gaat via de muur naast.#maraz 0-0 pic.twitter.com/KzAeaiuMEH — AZ (@AZAlkmaar) August 8, 2019

Стенгс після перерви пробив з дальньої відстані – Худжамов і тут потягнув. Чергова легко розписана позиційна атака завершується дуже невлучним ударом Аувеяна з кількох метрів. Маріуполю продовжує щастити. Знову азовці дають без будь-яких перешкод навісити з лівого флангу, Бааду в падінні підробив рукою і забив. Суддя угледів фол і скасував взяття воріт. Обрізка Горбунова на своїй половині завершується дальнім ударом Аувеяна. Худжамов у неймовірному волейбольному прийомі переводить снаряд над поперечиною.

Черговий дальній удар Стенгса. Капітан Маруполя і цього разу рятує від біди. АЗ уже спокійно замикає команду Бабича в її штрафний. Красивий удар по дузі – вихованець київського Динамо нині тягне все. Тут же азовці вибігають у контру. Вакула протягує м'яч і віддав під удар, але Танковський, який вийшов на заміну, розчаровує – перший влучний удар українців трапився на 75-й і був надто слабким і легким для воротаря суперника. Бааду пробачає, не влучаючи з меж воротарського.

Танковський запоров чудову нагоду на контратаці. Орендований у Шахтаря хавбек віддав передачу зовсім не туди, де потрібно. Кірюханцев круто увійшов у гру, заробивши декілька стандартів. Вакула пробиває здалеку повз ворота. Чурко також стріляє дуже нервово. Лише в останні 10 хвилин матчу Маріуполь нарешті показав волю до перемоги. Господарі навіть пресингувати почали і вдало, ухх! Не чекав такого АЗ, матч ж легко давався. Гості повністю переграли азовців: 9:1 за ударами у площину воріт, 20:4 загалом. Утім, їхнім планам завадив феноменальний Худжамов – топовий матч для Рустама.