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Худжамов здійснив неймовірну кількість сейвів у останніх 4 матчах Ліги Європи

15:25 478 Читать на русском
Худжамов здійснив неймовірну кількість сейвів у останніх 4 матчах Ліги Європи
Рустам Худжамов / Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов показує фантастичну гру у матчах Ліги Європи.

 

Минулого сезону воротар Маріуполя Рустам Худжамов взяв участь у двох поєдинках кваліфікації Ліги Європи проти Юргордена, у яких здійснив 14 сейвів. Також голкіпер зіграв у одному матчі проти французького Бордо, де відбив 11 ударів по воротах.

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У вчорашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та АЗ Худжамов врятував свою команду 8 разів. Тобто, у 4 поєдинках другого за престижністю клубного турніру Європи, екс-воротар Шахтаря здійснив 33 сейви, повідомляє "Команда №1".

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01:40
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Теги
Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Маріуполь - АЗ Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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