Худжамов здійснив неймовірну кількість сейвів у останніх 4 матчах Ліги Європи

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов показує фантастичну гру у матчах Ліги Європи.

Минулого сезону воротар Маріуполя Рустам Худжамов взяв участь у двох поєдинках кваліфікації Ліги Європи проти Юргордена, у яких здійснив 14 сейвів. Також голкіпер зіграв у одному матчі проти французького Бордо, де відбив 11 ударів по воротах.

"Не треба відкривати шампанське", – Худжамов прокоментував нічию з АЗ у Лізі Європи

У вчорашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та АЗ Худжамов врятував свою команду 8 разів. Тобто, у 4 поєдинках другого за престижністю клубного турніру Європи, екс-воротар Шахтаря здійснив 33 сейви, повідомляє "Команда №1".

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців