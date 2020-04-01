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Худжамов официально покинул Мариуполь

11:52 57 Читати українською
Худжамов официально покинул Мариуполь
Рустам Худжамов / фото: ФК Мариуполь

Бывший голкипер Шахтера и Динамо Рустам Худжамов прекратил сотрудничество с Мариуполем.

Мариуполь объявил о разрыве контракта с Рустамом Худжамовым, информирует официальный сайт азовцев.

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"Футбольный клуб благодарит Рустаму за профессионализм, яркую, надежную игру и желает успехов в дальнейшей спортивной жизни. Спасибо и удачи, Капитан!" – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Худжамов выступал за Мариуполь с 2012 по 2014 годы на правах аренды, а с 2016 года стал полноценным игроком азовцев. За это время голкипер провел 136 поединков, удержав свои ворота "сухими" в 43 из них.

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Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь
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