Как сейчас выглядит Несмачный – легенда Динамо в свое время стал Свидетелем Иеговы

Журналист Роман Бебех поделился фото с экс-игроком киевского Динамо и сборной Украины Андреем Несмачным.

Легенда столичного клуба принял участие в спортивном челлендже вместе с Романом Бебехом и другим экс-игроком Динамо Виталием Мандзюком.

Несмачный: Мир сатаны забрал мою молодость и выжал, как лимон

Напомним, свою профессиональную карьеру Несмачный завершил в 2011 году после 14 лет в Динамо. В составе "бело-синих" он 6 раз побеждал в чемпионате Украины и 5 раз завоевывал Кубок. В активе Несмачного 67 матчей за национальную сборную. Он участвовал в чемпионате мира 2006 года, в котором "сине-желтые" под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала. После футбольной карьеры Несмачный присоединился к Свидетелям Иеговы.

Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"