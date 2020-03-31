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Как сейчас выглядит Несмачный – легенда Динамо в свое время стал Свидетелем Иеговы

16:55 53 Читати українською
Как сейчас выглядит Несмачный – легенда Динамо в свое время стал Свидетелем Иеговы
Андрей Несмачный / фото из открытых источников

Журналист Роман Бебех поделился фото с экс-игроком киевского Динамо и сборной Украины Андреем Несмачным.

Легенда столичного клуба принял участие в спортивном челлендже вместе с Романом Бебехом и другим экс-игроком Динамо Виталием Мандзюком.

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Напомним, свою профессиональную карьеру Несмачный завершил в 2011 году после 14 лет в Динамо. В составе "бело-синих" он 6 раз побеждал в чемпионате Украины и 5 раз завоевывал Кубок. В активе Несмачного 67 матчей за национальную сборную. Он участвовал в чемпионате мира 2006 года, в котором "сине-желтые" под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала. После футбольной карьеры Несмачный присоединился к Свидетелям Иеговы.

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Роман Бебех Анрей Несмачный Андрей Несмачный Виталий Мандзюк Виталий Мандзюк Динамо Киев Динамо Киев
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