"Не все одинаковые в Шахтере. Я знаю точно, что ребята помогали и помогают армии, просто не тем прилетело на той встрече с ультрас. Правда ли, что Степаненко и Пятов жертвовали деньги на армию? Да.

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Почему не афишировали? Это не вопрос пиара. Я за жизнь многим людям помог, но не афишировал. Максимум детям расскажу как пример, что нужно помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мало кто знает, что я делал, когда в Шахтере играл", – отметил Худжамов в интервью Sportarena.

Напомним, Рустам присоединился к Шахтеру в 2008 году, после чего длительное время отправлялся в аренды, пока не остановился окончательно в Мариуполе в 2016 году, где через 4 года завершил карьеру.

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